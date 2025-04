Inter-news.it - Padovan: «L’Inter ha voluto vincerla alla fine! Pareggio ingiusto»

Leggi su Inter-news.it

ha combattuto, ha messo tutto finoe ha vinto con un gol al minuto 88 di Davide Frattesi. Giancarloha commentato su TMW Radio il successo con il Bayern Monaco.FORTUNA O NO? – Giancarlonon credeteoria della fortuna: «È fortunato Inzaghi? Sì ma sa anche giocare le partite in maniera difensiva quando serve. Ha saputo difendere e ripartire per offendere. Ho visto un Bayern che per 30? minuti ha messo lì dietro, che ha giocato una partita di contenimento. Poi ha fatto un bel gol su uno spazio lasciato dal Bayern, che non aveva sette titolari, ed è salita in cattedra dal 60?. Il pari è stato casuale maha. Ilsarebbe stato».Inter, occhio al prossimo impegno.LA VITTORIA –avverte però sulla prossima partita: «Il valore di questa vittoria? Ho sentito tempo fa un collega che sa di Inter e mi ha detto che i senatori pensanoChampions, che non vuol dire che snobbano il resto.