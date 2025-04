Lanazione.it - Padam Padam il concerto spettacolo ispirato alla figura di Edith Piaf

Arezzo, 9 aprile 2025 – Sabato 12 aprile alle ore 21:00 va in scenadidi e con Adele Tirante fisarmonica e chitarra Giovanni Belia al teatro di Anghiari “” è il nome con cui anticamente di parigini chiamavano la loro città.è il titolo di una celebre canzone cantata da, il passerotto dall’ugola d’oro, che in questo brano esprime la vorticosa e ossessiva commedia dell’Amore, che come il suono di un’orchestra imprigionato nella sua memoria, “prima o poi la farà diventare folle”, così recita il testo. È proprio il tema dell’Amore in questa straordinaria interprete e nella sua epoca,che Adele Tirante porta sulla scena, attraverso parole liberamente tratte dbiografia scritta dsorella Simone Berteaut, da Prevert e da Jean Coctau.