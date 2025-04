Ilrestodelcarlino.it - Pacifisti maneschi

Strani, gli antagonisti bolognesi, sempre pronti a menare le mani. Domenica scorsa hanno dato vita al consueto show, andando a cercare lo scontro fisico con le forze dell'ordine, schierate a difesa della manifestazione pro Europa dei sindaci Pd. Secondo i, quella manifestazione era un inno alla guerra. E questa è un'altra stranezza, perché nella manifestazione di Bologna (come in quella romana che l'ha preceduta) di guerresco non c'era proprio nulla. Non c'era nulla neanche di non guerresco, per la verità. Dovendo rispecchiare l'incomprensibile posizione del Pd, la piattaforma era talmente annacquata da risultare fumosa. Viva l'Europa, certo. Ma quale Europa? Quella che ha deciso di difendersi in armi da eventuali aggressioni? Bè, forse sì, ma forse anche no, dipende.