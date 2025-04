Ottanta anni dalla Liberazione | nel centro storico sfilerà il glorioso M4 Sherman

Il 25 aprile ricorre l'ottantesimo anniversario della Liberazione. Il comune di Noventa Padovana per l'occasione ha deciso di fare le cose in grande. Il glorioso M4 Sherman, carro armato statunitense creato appositamente per combattere i nazisti durante la seconda guerra mondiale, sarà l'ospite.

