Ostia blitz a Piazza Gasparri | nel fortino nascondevano droga e armi

Ostia, 9 aprile 2025 – blitz a Piazza Gasparri, dove i Carabinieri della Stazione di Roma Ostia, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato due uomini e una donna, di 49, 53 e 48 anni lei, romani, tutti già noti alle forze dell’ordine, gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi.In un’abitazione di via Marino Fasan, area nota come fortino di una nota famiglia criminale, e, a seguito della perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato circa 174 g di crack, un fucile a canne mozze risultato rubato, una pistola a tamburo, priva di matricola, la somma contante di circa 6.000 euro, ritenuta il provento della pregressa attività illecita, oltre a vari spioncini elettronici e telecamere di videosorveglianza installati nella palazzina e visionabili all’interno dell’abitazione, presumibilmente installate per monitorare l’arrivo delle forze dell’ordine. Leggi su Ilfaroonline.it , 9 aprile 2025 –, dove i Carabinieri della Stazione di Roma, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato due uomini e una donna, di 49, 53 e 48 anni lei, romani, tutti già noti alle forze dell’ordine, gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di.In un’abitazione di via Marino Fasan, area nota comedi una nota famiglia criminale, e, a seguito della perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato circa 174 g di crack, un fucile a canne mozze risultato rubato, una pistola a tamburo, priva di matricola, la somma contante di circa 6.000 euro, ritenuta il provento della pregressa attività illecita, oltre a vari spioncini elettronici e telecamere di videosorveglianza installati nella palazzina e visionabili all’interno dell’abitazione, presumibilmente installate per monitorare l’arrivo delle forze dell’ordine.

