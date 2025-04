Ospedale numeri record Dai tempi del Covid a oggi il reparto di Ematologia ha raggiunto l’eccellenza

oggi, effettuate per curare pazienti affetti da diverse patologie tumorali e portate a termine sotto la direzione del dottor Alessandro Corso. Passa da questi numeri la crescita della struttura di Ematologia dell’Ospedale di Legnano, che in pochi anni si è ritagliata un ruolo di tutto rispetto nel contesto di questa specifica attività. "Ricordo ancora il primo trapianto il 13 gennaio 2021 - racconta infatti il direttore della Struttura complessa di Ematologia, Alessandro Corso -. Eravamo in piena emergenza Covid. Da allora abbiamo eseguito un totale di 80 trapianti che hanno richiesto 109 procedure di staminoaferesi, la procedura di raccolta di cellule staminali del paziente che poi vengono reinfuse al momento del trapianto". Ilgiorno.it - Ospedale, numeri record. Dai tempi del Covid a oggi il reparto di Ematologia ha raggiunto l’eccellenza Leggi su Ilgiorno.it Ottanta procedure di trapianto autologo di cellule staminali già eseguite dal 2021 a, effettuate per curare pazienti affetti da diverse patologie tumorali e portate a termine sotto la direzione del dottor Alessandro Corso. Passa da questila crescita della struttura didell’di Legnano, che in pochi anni si è ritagliata un ruolo di tutto rispetto nel contesto di questa specifica attività. "Ricordo ancora il primo trapianto il 13 gennaio 2021 - racconta infatti il direttore della Struttura complessa di, Alessandro Corso -. Eravamo in piena emergenza. Da allora abbiamo eseguito un totale di 80 trapianti che hanno richiesto 109 procedure di staminoaferesi, la procedura di raccolta di cellule staminali del paziente che poi vengono reinfuse al momento del trapianto".

