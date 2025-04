Juventusnews24.com - Osimhen Juventus molto più di una semplice suggestione di mercato: la strategia del club e cosa filtra sul suo futuro

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24più di unadi: ladelsuldel centravanti nigerianoIlJuve non perde di vista Victor, attaccante di proprietà del Napoli che in questa stagione si è messo in mostra in Turchia con la maglia del Galatasaray dopo le stagioni in azzurro.In estate i tempi per un suo addio al Napoli dovrebbero essere maturi, con la Juve che è gia pronta a fiutare il colpo. I bianconeri, che hanno individuato in lui l’obiettivo numero uno per l’attacco, vorranno provarci fino alla fine. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.Leggi sunews24.com