Osimhen Juve il Napoli potrebbe chiedere questa cifra monstre | De Laurentiis non farà sconti I dettagli

JuventusNews24Osimhen Juve, il Napoli potrebbe chiedere questa cifra monstre: le ultimissime sull'attaccante accostato ai bianconeriTra gli attaccanti accostati al calciomercato Juve c'è sicuramente Osimhen. L'aggiornamento di Ceccherini a Radio Bianconera sull'attaccante di proprietà del Napoli.PAROLE – «Il grande obiettivo è Osimhen ma ha una clausola da 75 milioni di euro che vale solo per l'estero, quindi alla Juve il Napoli chiederebbe sicuramente di più, nel caso in cui ci fosse la volontà del giocatore, questa potrebbe pesare, ma non so di quanto farebbe effettivamente scendere le pretese di De Laurentiis».

