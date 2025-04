Oscarwine sbarca su carta | la nuova freepress presentata al Vinitaly

Leggi su .com

(Adnkronos) – Dopo cinque anni di presenza digitale,, uno dei portali dedicati al vino più seguiti in Italia, diventa ancheceo. L’annuncio, a sorpresa, è arrivato nel corso dell’evento “Gli attacchi europei al vino italiano”, in corso al, e ha visto la partecipazione di figure di spicco del settore e della politica. A svelare .L'articolosu: laalproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Vino: i Sauternes di Château de Fargues nel portfolio PartesaL’incanto di Napoli: dieci indirizzi per mangiare e bere beneL’incanto di Napoli: dieci indirizzi per mangiare e bere beneCena gourmet con degustazione nello spazio: il conto è di 120.000 euro a testaCena gourmet con degustazione nello spazio: il conto è di 120.