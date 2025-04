Inter-news.it - Orsi: «Su Inzaghi dette stupidaggini e Inter tra le più forti al mondo»

difende il lavoro straordinario di Simone, che ieri con la suaè riuscito a sbancare l’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Vittoria contro il Bayern Monaco e mercoledì ci sarà il ritorno.VITTORIA DI AUTORITÀ – La vittoria dell’a Monaco di Baviera è ovviamente il tema del giorno. Su Radio Radio, Nandoha voluto commentare in questo modo il successo dell’Allianz Arena: «Grande squadra, non è stato facile vincere in casa loro, anche se gli mancava qualche giocatore. Ma l’ha dimostrato di essere una delle squadre piùal, vincendo con autorità, rischiando non così tanto. I giocatori più importanti alla fine fanno la differenza, vedi Lautaro Martinez, Barella, il portiere o Acerbi. Adesso che faranno?è bravo? Col Parma no e col Bayern Monaco sì? Tutteche si dicono a fine partita.