Juventusnews24.com - Orsi sentenzia su Douglas Luiz: «Fallimento clamoroso, adesso sarà complicato anche venderlo senza perderci tanto. Con Tudor…»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24su: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore sul centrocampista della JuveNandoha parlato a Radio Radio per analizzare la stagione del bianconero, grande acquisto della Juve che ha deluso le aspettative.PAROLE – «Il suo è stato un, perchè i bianconeri lo avevano pagato tantissimo e quella cifra impallidisce di fronte al suo rendimento.per il club diventadarlo via. Non so che futuro avrà ma nella Juve di Tudor non sembra avere molto spazio».Leggi su Juventusnews24.com