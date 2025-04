Orrore a Cagliari donna rischia di essere sbranata in casa dai suoi 13 pitbull

Cagliari è stata aggredita dai suoi pitbull e ha rischiato di essere gravemente ferita. L'incidente è avvenuto nella notte, in un'abitazione situata in piazza delle Muse, e la donna è stata soccorsa solo grazie all'intervento tempestivo delle forze dell'ordine.Leggi anche: "Cosa succede dopo la morte". Colpito da un fulmine, sopravvive e racconta l'incredibileLa chiamata d'emergenza è giunta al numero unico delle emergenze, segnalando l'attacco da parte dei cani. Al loro arrivo, gli agenti della Questura di Cagliari si sono trovati davanti a cinque pitbull di grosse dimensioni, liberi all'ingresso della casa, impedendo qualsiasi accesso. Per garantire la sicurezza e permettere l'ingresso dei soccorsi, è stato necessario l'intervento degli accalappiacani. Solo dopo aver bloccato gli animali, i poliziotti, insieme alla polizia locale e al personale del 118, sono riusciti ad entrare nell'abitazione.

