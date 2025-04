Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox: le previsioni del 10 aprile 2025

L'diFox del 10dice che ogni segno sta affrontando sfide diverse, ma anche opportunità uniche. Ascoltate l'intuito e agite con equilibrio per sfruttare al meglio le energie del periodo. Vediamo leastrologiche diFox di giovedì 10, ricordando di osservare anche il proprio ascendente al fine di ottenere unaccurato.10Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Se c'è qualcosa che non va in una relazione o situazione importante, è il momento di parlarne chiaramente. Domani la Luna sarà opposta e potrebbe creare tensioni, quindi approfitta di questa giornata per risolvere i malintesi con sincerità e tempestività. Toro - Stai affrontando un periodo di fatica, ma presto si aprirà una fase significativa, soprattutto nelle relazioni.