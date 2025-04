Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 9 aprile: bisogno di concretezza per il Toro, Acquario più calmo

Ecco l’diFox per mercoledì 92025! Mercoledì si apre sotto l’influsso di una Luna che entra nei Pesci, regalando un’atmosfera sognante, emotiva e più profonda. È una giornata che invita a rallentare, a fermarsi e ascoltare non solo gli altri, ma soprattutto se stessi. Le risposte che cerchi potrebbero arrivare non dalla mente, ma dall’intuito. Alcuni segni sentiranno ildi recuperare il contatto con le emozioni più autentiche, mentre altri saranno spinti a chiudere capitoli ormai esauriti. L’energia è sottile, ma potente. Ottimo momento per dedicarsi a ciò che nutre l’anima: musica, arte, amore e silenzi significativi.diFox, per mercoledì 92025, segno per segno? Segno fortunato del giorno: Pesci – La Luna nel segno ti accende una luce interiore che ti rende magnetico e ispirato.