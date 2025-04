Ilrestodelcarlino.it - Orogel lancia il magazine sulle diete salutari

il suo primodedicato alle ultime tendenze in cucina, spunti e consigli nutrizionali in pillole, per accendere la fantasia e la creatività ai fornelli con proposte genuine e versatili. Il primo numero intitolato ‘Speciale Green’ è un inno alla primavera e all’estate, ispirato alla natura che si risveglia ed esplode, per celebrare il colore verde in tutte le sue sfumature. All’interno si trova una selezione di ricette in collaborazione con Anna Fracassi per portare in tavola il meglio delle verdure, rispettando l’ambiente e contribuendo ad uno stile di vita sano e consapevole. Sempre più italiani seguonopiùaumentando il consumo di frutta, verdura e acqua. A sottolinearlo è l’ultimo Rapporto Coop che analizza le previsioni e stili di vita dell’anno in corso, secondo il quale gli italiani prediligono: cibo salutare, semplice, tradizionale, essenziale e sostenibile.