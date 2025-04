Bergamonews.it - Orobica Pesca: gli orari speciali e il menù per Pasqua

Con l’arrivo delle festivitàli,si prepara ad accogliere i propri clienti conpensati per garantire il massimo servizio in vista dei pranzi e delle cene di festa.Tutti i punti venditadella provincia di Bergamo saranno regolarmente aperti sia venerdì 18 che sabato 19 aprile, con aperture straordinarie estese su entrambe le giornate per permettere acquisti in tranquillità.Ecco glidi apertura:Bergamo, Via Bianzana 19: Venerdì: 8 – 13.30 / 14.30 – 19.30; Sabato: 8:00 – 19:30 continuatoBergamo – Via IV Novembre 68: Venerdì e sabato: 8 – 13.30 / 14.30 – 19.30Treviglio – Via Terni Camillo 47B: Venerdì e sabato: 8.30 – 13.30 / 14.30 – 19.30Capriate – Via Papa Giovanni XXIII: Venerdì: 9:30 – 13 / 15:30 – 19; Sabato: 9 – 13 / 15:30 – 19Clusone – Via Gusmini 3: Venerdì: 9:00 – 13 / 15:30 – 19:30; Sabato: 8:30 – 13 / 15:30 – 19:30Stezzano – Via Santuario, snc: Venerdì: 9 – 13 / 15:30 – 19:30; Sabato: 8:30 – 13 / 15 – 19 Prenota il tuodiPer evitare attese e garantirti il meglio dei prodotti freschi del mare e della gastronomia, è possibile prenotare in anticipo presso ogni punto vendita.