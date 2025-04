Ilpiacenza.it - Orgoglio Janicijevic, di nuovo in Nazionale Under 16

Leggi su Ilpiacenza.it

Sarà Fano ad ospitare dal 23 al 25 maggio 2025 la Final Eight della Del Monte Boy League. In campo otto delle migliori formazioni14 della Serie A e tra queste la Gas Sales Bluenergy Piacenza che domenica scorsa ha vinto il girone C eliminatorio staccando il biglietto per la fase finale.