Orgoglio e pregiudizio di Netflix | Jack Lowden potrebbe essere il nuovo Mr Darcy

Il dramma romantico di Jane Austen, Orgoglio e pregiudizio, è una storia senza tempo. Ogni generazione ha la sua versione di Elizabeth Bennet e Fitzwilliam Darcy che definiscono l'amore e il desiderio per loro. L'anno scorso, Netflix ha annunciato il suo adattamento del romanzo classico e i fan hanno atteso pazientemente fino ad ora un ulteriore aggiornamento. Sembra che la serie abbia trovato il suo Mr. Darcy, dato che alcune indiscrezioni suggeriscono che la star di Slow Horses, Jack Lowden, sia in trattative per l'iconico ruolo. Orgoglio e pregiudizio fonde perfettamente distinzione di classe e romanticismo. La storia secolare continua ad avere un grande successo tra i fan e sempre più amanti dei libri scoprono il romanzo, mantenendolo tra i migliori.

