Organizza il tuo spazio con l' armadio portascope Keter Jolly | 3 ripiani regolabili per la massima versatilità

armadio portascope Keter Jolly è un mobile in plastica progettato per riporre scope, attrezzi e materiali per la pulizia. Le sue dimensioni sono 68x39x166 cm, include tre ripiani regolabili e un vano verticale pensato per oggetti lunghi. È disponibile su Amazon a 69,50 euro, con IVA e spedizione incluse e uno sconto del 23%. Sconto immediato del 23% su Amazon armadio portascope Keter Jolly: una soluzione modulare per l'Organizzazione degli spazi L'armadio è realizzato in resina plastica resistente, materiale che garantisce durata nel tempo e facilità di pulizia. Il colore grigio/nero lo rende adatto sia per ambienti interni che esterni, come garage, lavanderie, balconi o cantine. Le ante a battente si aprono completamente, facilitando l'accesso anche a oggetti voluminosi. Keter armadio Jolly portascope, 3 ripiani regolabili, Grigio/Nero, 68x39x166H cm 69,50€ 89,90 23% Vedi l'offerta I tre ripiani interni sono regolabili in altezza e ciascuno può sostenere un carico medio, secondo le specifiche del produttore.

