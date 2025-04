Opta sorride ai nerazzurri in UCL | percentuale di vittoria in netto rialzo

vittoria per 1-2 sul campo dell’Allianz Arena spalanca le porte a nuove consapevolezze, una preme però più delle altre: l’Inter può arrivare in fondo alla competizione. Forse lo si sapeva, ma ora non si ha paura di dirlo, di urlarlo.Le nuove previsioni di OptaAd urlare insieme ai tanti nerazzurri, ieri sera si sono unite anche le nuove quotazioni di Opta. Il calcolo del supercomputer adesso consegna all’Inter il terzo posto nella classifica delle squadre con la maggiore percentuale di vittoria della competizione. Dietro solamente all’Arsenal, corsaro nel nord di Londra contro il Real Madrid grazie ai piazzati di Rice e Merino, e al Barcellona, che scenderà in campo in serata contro i tedeschi del Dortmund.Quello della squadra nerazzurra è un clamoroso passo in avanti, ma non poteva essere altrimenti pensando a come il Bayern in Europa non perdesse davanti ai propri tifosi addirittura da quattro anni. Ilnerazzurro.it - Opta sorride ai nerazzurri in UCL: percentuale di vittoria in netto rialzo Leggi su Ilnerazzurro.it È una baviera da sogni idilliaci quella dell’Inter di Simone Inzaghi. Laper 1-2 sul campo dell’Allianz Arena spalanca le porte a nuove consapevolezze, una preme però più delle altre: l’Inter può arrivare in fondo alla competizione. Forse lo si sapeva, ma ora non si ha paura di dirlo, di urlarlo.Le nuove previsioni diAd urlare insieme ai tanti, ieri sera si sono unite anche le nuove quotazioni di. Il calcolo del supercomputer adesso consegna all’Inter il terzo posto nella classifica delle squadre con la maggioredidella competizione. Dietro solamente all’Arsenal, corsaro nel nord di Londra contro il Real Madrid grazie ai piazzati di Rice e Merino, e al Barcellona, che scenderà in campo in serata contro i tedeschi del Dortmund.Quello della squadra nerazzurra è un clamoroso passo in avanti, ma non poteva essere altrimenti pensando a come il Bayern in Europa non perdesse davanti ai propri tifosi addirittura da quattro anni.

Serie A, il supercomputer di Opta non ha dubbi: Inter ancora campione d'Italia. Atalanta-Como: probabili formazioni e statistiche. Ne parlano su altre fonti

Cuore Atalanta a Barcellona, va due volte sotto ma rimonta . Nerazzurri ai playoff ma il sorteggio sorride - L'Atalanta acciuffa il Barcellona due volte perdendo per infortunio Kolasinac e Scalvini, ma non le basta a evitare il turno di playoff per accedere agli ottavi di finale di Champions League. (msn.com)

Capello: "Perde l'Inter, sorride Conte. Nerazzurri non brillanti e senza ritmo: non hanno capito come attaccare la Fiorentina. E non puoi sempre sperare..." - Così la pericolosità dell’Inter si è ridotta ai calci piazzati e ai corner, ma non sempre puoi sperare di risolvere le partite da fermo, quando a livello di gioco sei in difficoltà. (msn.com)

Inter-Feyenoord 2-1: Nerazzurri ai quarti - Il pari dura però poco perché Hakan Çalhanoglu riporta avanti i Nerazzurri in apertura di ripresa sempre dal dischetto. Thuram va vicinissimo a segnare un altro grande grande gol, solo la ... (it.uefa.com)