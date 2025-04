Scuolalink.it - Operatori ABA e ASACOM: concorsi Campania 2025 per l’assistenza scolastica specialistica

Leggi su Scuolalink.it

Insi aprono importanti opportunità di lavoro per professionisti del settore del. L’Ambito Territoriale N23, con il Comune di Nola come capofila, ha avviato le selezioni per l’inserimento in una short list diABA e, figure fondamentali per garantire il supporto a studenti con disabilità nelle scuole dell’infanzia, primarie e .ABA eperScuolalink.