Operativo import export Gestione delle spedizioni

Operativo import/export, 1 posto Sede di lavoro: Lainate. Codice offerta Afolmet: 92733 Contratto: tempo indeterminato, orario full time. La risorsa, presso una società di trasporti e spedizioni, sarà in costante contatto con i clienti e seguirà l'intero processo di spedizione aerea/marittima internazionale sia in export sia in import. Retribuzione: Ral circa 25mila/30mila euro. Gestione documentale spedizioni, 1 posto Sede di lavoro: Lainate. Codice offerta Afolmet: 92723 Contratto: apprendistato, full time. La risorsa, presso una società di trasporti e spedizioni, dovrà occuparsi di bollettazione e Gestione documentale operativa spedizioni. Gradita una una buona conoscenza del francese e base dell'inglese. Retribuzione: Ral circa 20mila euro ed eventuali benefit. Per informazioni sulle offerte: Afolmet.

Un operativo/a per import-export - Impiegato/a operativo documentale import/export (ID-89833). Sede di lavoro Vignate. La risorsa, per azienda di trasporti nazionali e internazionali, gestirà le pratiche documentali per le ... (msn.com)