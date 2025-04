Open Week sulla salute della donna | dal 22 al 30 aprile visite gratuite negli Ospedali Bollino Rosa

aprile 2025 – Anche l’ospedale San Donato e l’ospedale del Valdarno aderiscono all’Open Week sulla salute della donna, che si celebra dal 22 al 30 aprile, mettendo a disposizione visite gratuite con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile. L’iniziativa è promossa da Fondazione Onda ETS e riguarda gli Ospedali Bollino Rosa di cui, in provincia di Arezzo, fanno parte il San Donato e il Santa Maria alla Gruccia di Montevarchi. Le strutture del network Bollino Rosa che hanno aderito all’iniziativa offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi (in presenza e a distanza): in provincia di Arezzo le visite e consulenze riguarderanno le aree specialistiche di dietologia e nutrizione, ginecologia e ostetricia, neurologia, psichiatria, urologia e senologia. Lanazione.it - Open Week sulla salute della donna: dal 22 al 30 aprile visite gratuite negli Ospedali Bollino Rosa Leggi su Lanazione.it Arezzo, 92025 – Anche l’ospedale San Donato e l’ospedale del Valdarno aderiscono all’, che si celebra dal 22 al 30, mettendo a disposizionecon l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile. L’iniziativa è promossa da Fondazione Onda ETS e riguarda glidi cui, in provincia di Arezzo, fanno parte il San Donato e il Santa Maria alla Gruccia di Montevarchi. Le strutture del networkche hanno aderito all’iniziativa offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi (in presenza e a distanza): in provincia di Arezzo lee consulenze riguarderanno le aree specialistiche di dietologia e nutrizione, ginecologia e ostetricia, neurologia, psichiatria, urologia e senologia.

