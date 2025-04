Only Wine Festival 2025 come avere i biglietti a prezzo scontato

2025 di Only Wine Festival, il salone nazionale dei giovani produttori e delle piccole cantine. Appuntamento a Palazzo Vitelli di Città di Castello sabato 26 e domenica 27 aprile. Ecco come avere i biglietti a prezzo scontato. Only Wine Festival 2025, come avere i. Perugiatoday.it - Only Wine Festival 2025, come avere i biglietti a prezzo scontato Leggi su Perugiatoday.it Tutto pronto per l'edizionedi, il salone nazionale dei giovani produttori e delle piccole cantine. Appuntamento a Palazzo Vitelli di Città di Castello sabato 26 e domenica 27 aprile. Eccoi.

Only Wine Festival 2025, come avere i biglietti a prezzo scontato. ONLY WINE: presentato al MASAF XII edizione del Salone dei Giovani Produttori e delle Piccole Cantine. Only Wine 2025: Città di Castello torna capitale del vino giovane. Only Wine 2025 – Aperte le candidature per i giovani produttori (under 40) e le piccole cantine d’Italia. Only Wine 2025: il salone della nuova viticoltura. Only Wine 2025, oltre 100 vignaioli pronti ad invadere il parco di Palazzo Vitelli. Ne parlano su altre fonti

Only Wine Festival 2025, come avere i biglietti a prezzo scontato - L’evento è dedicato ai giovani produttori e alle piccole cantine che propongono vini di qualità a prezzi accessibili. L’evento si svolge in un’atmosfera conviviale e informale. I visitatori potranno d ... (perugiatoday.it)

Presentazione ufficiale della XII edizione di Only Wine: il salone dei giovani produttori a Città di Castello - La dodicesima edizione di Only Wine, in programma a Città di Castello dal 26 al 28 aprile 2025, promuove giovani produttori e piccole cantine italiane, valorizzando l'identità vitivinicola del Paese. (gaeta.it)

Only Wine Festival, tutte le novità dell'edizione 2025 - Il 26 e 27 aprile 2025 Only Wine Festival aprirà le sue porte al pubblico per un’esperienza enologica unica, mentre il 28 aprile sarà una giornata esclusivamente dedicata agli operatori del settore Ho ... (perugiatoday.it)