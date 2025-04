Omicidio via Ferrarese uccise il rivale a colpi di chiave inglese | condannato a 15 anni

condannato ad una pena di 15 anni, in abbreviato, il 38enne di origine ucraina Andriy Borysyak, reo confesso per l'Omicidio del connazionale 40enne Roman Matvieiev, ucciso a colpi di chiave inglese la sera del 15 giugno 2024 nel suo appartamento di Bologna, in via Ferrarese.La. Bolognatoday.it - Omicidio via Ferrarese, uccise il rivale a colpi di chiave inglese: condannato a 15 anni Leggi su Bolognatoday.it È statoad una pena di 15, in abbreviato, il 38enne di origine ucraina Andriy Borysyak, reo confesso per l'del connazionale 40enne Roman Matvieiev, ucciso adila sera del 15 giugno 2024 nel suo appartamento di Bologna, in via.La.

