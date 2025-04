Anteprima24.it - Omicidio Vassallo, Cassazione annulla e chiede nuovo giudizio

Tempo di lettura: 2 minutimento, con rinvio degli atti a Salerno, per undavanti al tribunale del Riesame, dell’ordinanza emessa nei confronti di quattro indagati, tra cui l’ufficiale dei carabinieri Fabio Cagnazzo e l’ex carabiniere Lazzaro Cioffi, ritenuti dalla Procura di Salerno coinvolti nell’del sindaco-pescatore di Pollica Angelo.A distanza di alcuni giorni, dopo la notifica dell’avviso di chiusura indagini, gli ermellini hanno accolto il ricorso presentato dal legale di Cagnazzo, l’avvocato Ilaria Criscuolo, eto con rinvio il provvedimento cautelare con il quale il gip del tribunale di Salerno e il tribunale del Riesame salernitano avevano disposto gli arresti in carcere per il colonnello, per l’ex carabiniere Lazzaro Cioffi e per l’imprenditore Giuseppe Cipriano.