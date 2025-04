Quotidiano.net - Omicidio Ilaria Sula, Samson vuole scrivere “una lettera di scuse”. Oggi la perizia sul telefonino

Roma, 9 aprile 2025 – "Markinviare unaalla famiglia diper chiedere scusa”. Lo riferisce l'avvocato Fabrizio Gallo, uno dei difensori del ragazzo reoconfesso dell'della studentessa uccisa in un appartamento del quartiere Africano di Roma.l’ha ammazzata con tre coltellate al collo e poi ha abbandonato il corpo (nascosto in una valigia) in un dirupo nella zona di Capranica Prenestina, spiega il difensore che questa mattina ha incontrato il ragazzo in carcere, ''cercare di spiegare le ragioni insensate del suo gesto e implora sua madre di essere la sua voce per esprimere il suo rammarico e chiedere scusa ai genitori diperché lui in questo momento non può farlo". Intantoc’è stato un altro sopralluogo della polizia, il terzo in pochi giorni, nell'appartamento di via Homs, dove il 23enne ha ucciso, secondo quanto da lui dichiarato, l’ex fidanzata.