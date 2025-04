Omicidio Garlasco Procura generale | Parere parzialmente positivo su semilibertà Stasi

Parere "parzialmente positivo" sulla richiesta di semilibertà di Alberto Stasi. A dirlo in aula è la sostituta pg di Milano Valeria Marino. Un Parere positivo, in sostanza, ma con riserve su alcuni aspetti, mentre la decisione dei giudici è attesa entro cinque giorni. Si svolge infatti oggi nel capoluogo lombardo l'udienza per Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per aver ucciso Chiara Poggi il 13 agosto 2007, e contemporaneamente a Pavia l'incidente probatorio chiesto dalla Procura per Andrea Sempio, attualmente indagato per Omicidio in concorso, per stabilire se la traccia genetica trovata sulle unghie della vittima è compatibile con il patrimonio genetico dell'amico del fratello di Chiara Poggi. Come confermato dall'avvocato Massimo Lovati, Sempio non sarà presente oggi all'udienza. Tg24.sky.it - Omicidio Garlasco, Procura generale: "Parere parzialmente positivo su semilibertà Stasi" Leggi su Tg24.sky.it " sulla richiesta didi Alberto. A dirlo in aula è la sostituta pg di Milano Valeria Marino. Un, in sostanza, ma con riserve su alcuni aspetti, mentre la decisione dei giudici è attesa entro cinque giorni. Si svolge infatti oggi nel capoluogo lombardo l'udienza per, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per aver ucciso Chiara Poggi il 13 agosto 2007, e contemporaneamente a Pavia l'incidente probatorio chiesto dallaper Andrea Sempio, attualmente indagato perin concorso, per stabilire se la traccia genetica trovata sulle unghie della vittima è compatibile con il patrimonio genetico dell'amico del fratello di Chiara Poggi. Come confermato dall'avvocato Massimo Lovati, Sempio non sarà presente oggi all'udienza.

