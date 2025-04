Tg24.sky.it - Omicidio Garlasco, legali di Stasi chiedono la semilibertà. No della Procura generale

Ladi Milano, con la sostituta pg Valeria Marino, ha chiesto, a differenza di quanto aveva detto ai cronisti il difensore di Albertoal termine dell'udienza a porte chiuse davanti al Tribunale di Sorveglianza, il "rigetto"richiestaavanzata dal condannato definitivo per l'di Chiara Poggi. La decisione dei giudici è attesa entro cinque giorni. Oggi infatti nel capoluogo lombardo ha avuto luogo l'udienza per, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per aver ucciso Chiara Poggi il 13 agosto 2007. Contemporaneamente, a Pavia, l'incidente probatorio chiesto dallaper Andrea Sempio, attualmente indagato perin concorso, per stabilire se la traccia genetica trovata sulle unghievittima è compatibile con il patrimonio genetico dell'amico del fratello di Chiara Poggi.