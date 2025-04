Omicidio di via Ferrarese Bologna uccise il rivale in amore | condannato a 15 anni

Bologna, 9 aprile 2025 – Condanna a 15 anni, con rito abbreviato, per il 38enne ucraino Andriy Borysyak, reo confesso per l'Omicidio del connazionale 40enne Roman Matvieiev, ucciso a colpi di chiave inglese la sera del 15 giugno 2024 nel suo appartamento di Bologna, in via Ferrarese. La sentenza La sentenza è stata emessa questa mattina dal gup Alberto Ziroldi. La Procura, con il pm Michele Martorelli, aveva chiesto per lui una condanna a 24 anni, ridotta a 16 per via dello sconto di un terzo della pena riconosciuto dal giudizio in abbreviato. Le indagini Borysyak venne fermato il giorno successivo all'Omicidio mentre guidava la sua auto, e la squadra Mobile, ricostruendo l'accaduto, scoprì che la vittima aveva avuto un rapporto extraconiugale con la moglie dell'assassino. Dai tabulati del telefono della vittima e dalle immagini delle telecamere di sorveglianza del condominio, gli investigatori scoprirono inoltre come Roman e il suo assassino si fossero dati appuntamento il giorno dell'aggressione, per un 'chiarimento'.

