Omicidio di via Castelmenardo la Cassazione conferma il carcere per uno dei killer

Cassazione si è pronunciata ieri, 8 aprile, sul ricorso presentato dall'avvocato Mauro Serpico contro l'ordinanza di misura cautelare, decisa dal gup di Treviso Carlo Colombo, che aveva messo in carcere Angelo Riccardo Ozuna , il 18enne coinvolto nell'Omicidio di. Trevisotoday.it - Omicidio di via Castelmenardo, la Cassazione conferma il carcere per uno dei killer Leggi su Trevisotoday.it Inammissibile. La Corte disi è pronunciata ieri, 8 aprile, sul ricorso presentato dall'avvocato Mauro Serpico contro l'ordinanza di misura cautelare, decisa dal gup di Treviso Carlo Colombo, che aveva messo inAngelo Riccardo Ozuna , il 18enne coinvolto nell'di.

