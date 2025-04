Omicidio di Ilaria Sula | Mark vuole inviare una lettera alla famiglia e spiegare le ragioni insensate del suo gesto

Mark vuole inviare una lettera alla famiglia" per chiedere scusa e: "Cercare di spiegare le ragioni insensate del suo gesto". Lo ha affermato Fabrizio Gallo ossia l'avvocato del giovane accusato di Omicidio aggravato ed occultamento di cadavere di Ilaria Sula. Inoltre sempre secondo il legale il.

Omicidio Ilaria Sula, Mark sta coprendo dei complici? Persino la madre (che confessa) smonta la versione del figlio: e le celle telefoniche e gps del telefono di Ilaria…. Le 4 ore di interrogatorio della mamma di Mark Samson: «Ho sentito dei rumori e sono entrata in camera: l'ho aiutato a pulire il sangue». Omicidio Ilaria Sula, la mamma: "Mi hanno tolto il cuore". Ilaria Sula, difesa Samson: "Mark piange e si dispera" - LaPresse. L'ultima notte insieme, i dubbi sui complici e gli attimi dell'omicidio: le ombre sul racconto di Mark. Mark Samson vuole scrivere una lettera di scuse alla famiglia di Ilaria Sula: «Implora sua madre di essere la sua voce.

