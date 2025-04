Omicidio Coatti Royal Society of Biology in lutto | Era uno scienziato appassionato e amato da tutti

Coatti, biologo 42enne originario di Longastrino ucciso in Colombia, scuote non solo la provincia di Ravenna e l'Italia, ma anche l'Inghilterra. Coatti aveva infatti lavorato per anni per la Royal Society of Biology, associazione professionale del. Ravennatoday.it - Omicidio Coatti, Royal Society of Biology in lutto: "Era uno scienziato appassionato e amato da tutti" Leggi su Ravennatoday.it La devastante notizia della morte di Alessandro, biologo 42enne originario di Longastrino ucciso in Colombia, scuote non solo la provincia di Ravenna e l'Italia, ma anche l'Inghilterra.aveva infatti lavorato per anni per laof, associazione professionale del.

