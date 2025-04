Omicidio Coatti ritrovate anche le gambe Sullo sfondo l' ombra della guerra tra bande

Coatti. Nel pomeriggio sudamericano di martedì 8 (la notte tra martedì e mercoledì, in Italia) sono, infatti, state ritrovate le gambe del biologo.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodaySi. Ferraratoday.it - Omicidio Coatti, ritrovate anche le gambe. Sullo sfondo l'ombra della guerra tra bande Leggi su Ferraratoday.it Un altro ritrovamento. Continua a tenere banco, in Colombia, la tragica morte di Alessandro. Nel pomeriggio sudamericano di martedì 8 (la notte tra martedì e mercoledì, in Italia) sono, infatti, stateledel biologo.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodaySi.

