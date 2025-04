Ilfattoquotidiano.it - Omicidio Angelo Vassallo, la Cassazione annulla gli arresti e rinvia atti al Riesame

Laboccia gliper l’di, il sindaco di Pollica trucidato con nove colpi di pistola il 5 settembre 2010.La Suprema Corte ha disposto l’mento con rinvio delle ordinanze di custodia cautelare in carcere eseguite a novembre per il colonnello Fabio Cagnazzo, il brigadiere Lazzaro Cioffi e l’imprenditore Giuseppe Cipriano, accusati di concorso in unche sarebbe stato compiuto per coprire un traffico di droga sul porto di Acciaroli, e proteggerlo dalle imminenti denunce del sindaco pescatore.Accolti i ricorsi degli avvocati Ilaria Criscuolo, Francesco Liguori, Giuseppe Stellato e Giovanni Annunziata, tutti incentrati sulla presunta carenza di gravi indizi a sostegno del provvedimento, con alcune parti dedicate alla sostenuta carenza di esigenze cautelari a 14 anni di distanza dal delitto.