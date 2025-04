Offensiva russa nel nordest dell' Ucraina | conferma il comandante Syrsky

Offensiva nelle regioni di Sumy e Kharkiv, nel nordest dell'Ucraina. Lo ha detto al media ucraino Lb il comandante in capo delle forze armate Oleksandr Syrsky, rispondendo a una domanda sulla dichiarazione di ieri del presidente Volodymyr Zelensky secondo cui Mosca sta preparando nuove offensive nelle oblast di Sumy, Kharkiv e Zaporizhzhia. Lo Stato maggiore ucraino ha però affermato che le parole di Syrsky sono "una constatazione di fatto": il nemico ha aumentato la pressione nell'area, ma non si registrano cambiamenti nella situazione al fronte.

