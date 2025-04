Obbligo d' assicurazione contro le catastrofi Federalberghi | Bene la sospensione dell' obbligo ma serve buonsenso

Federalberghi Confcommercio e di altre organizzazioni imprenditoriali, ha approvato un decreto-legge che proroga i termini per l’entrata dell’obbligo di stipulare un’assicurazione contro i danni subiti dalle imprese a causa di calamità naturali. Cesenatoday.it - Obbligo d'assicurazione contro le catastrofi, Federalberghi: "Bene la sospensione dell'obbligo, ma serve buonsenso" Leggi su Cesenatoday.it Il Consiglio dei Ministri, accogliendo le istanze diConfcommercio e di altre organizzazioni imprenditoriali, ha approvato un decreto-legge che proroga i termini per l’entratadi stipulare un’i danni subiti dalle imprese a causa di calamità naturali.

Polizza rischi catastrofali imprese: il calendario 2025-2026. Obbligo d'assicurazione contro le catastrofi, Federalberghi: "Bene la sospensione dell'obbligo, ma serve buonsenso". Polizze catastrofali per imprese: arrivano le FAQ del Mimit. Polizze catastrofali, l’allarme dei commercialisti: “Un obbligo che pesa sulle Pmi toscane”. Assicurazione rischi catastrofali, Cna: "Bene proroga". MIMIT: polizze catastrofali – risposte alle domande frequenti (FAQ). Ne parlano su altre fonti

Polizze catastrofali, l’allarme dei commercialisti: “Un obbligo che pesa sulle Pmi toscane” - Firenze, 9 aprile 2025 – L’obbligo di stipulare una polizza assicurativa contro i rischi catastrofali ha fatto molto discutere il mondo dell’impresa, specialmente le piccole e medie realtà. A ... (lanazione.it)

L’obbligo di assicurarsi contro le catastrofi naturali: un passo chiave per adattarsi al cambiamento climatico - Anche se a con scadenze progressive, da oggi per le grandi imprese, a partire dal 1°settembre per le medie imprese e, infine, a partire dal 1° gennaio 2026 per le piccole e micro imprese, entra in vig ... (wallstreetitalia.com)

Che cos’è l’obbligo di assicurarsi contro le catastrofi naturali e perché si parla di un suo rinvio - a pagare i danni subìti dall’assicurato secondo i limiti stabiliti nel contratto di assicurazione e dietro il pagamento di un premio da parte dell’assicurato stesso. Un esempio di assicurazione per ... (pagellapolitica.it)