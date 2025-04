Quifinanza.it - Obbligazioni di alta qualità, valida alternativa ai depositi bancari: ecco perchè

“Con l’allentamento della politica monetaria europea, gli investitori più prudenti devono trovare nuovi modi per proteggere e far crescere il proprio capitale in sicurezza. Ledipotrebbero essere la soluzione che stanno cercando”. Lo spiega Fabio Caiani, Managing Director, Head of South East Europe at Nordea Asset Management sottolineando che nel corso del 2025, in Europa, un’ondata dia breve termine (centinaia di miliardi di euro) giungerà a scadenza. Tuttavia, con il continuo allentamento monetario della Banca Centrale Europea (BCE), i rendimenti deistanno perdendo attrattiva. Tra giugno 2024 e gennaio 2025, la BCE ha effettuato cinque tagli ai tassi di interesse, segnalando un rallentamento dell’inflazione nella zona euro. Sono previsti ulteriori tagli nel corso del 2025, in linea con le intenzioni della BCE di rivitalizzare l’economia dell’eurozona.