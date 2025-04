Panorama.it - Oasi Life Experience, il cuore verde del Fuorisalone

Milano città della moda, ma anche del design. In occasione dell’inizio della Design Week e del2025, il 7 aprile è stata inaugurata a Milano l’, un innovativo spazio che coniuga benessere, sostenibilità e design. Situata neldella città proprio nei pressi del palazzo della Regione, in Piazza Città di Lombardia, questa nuova areaoffre ai cittadini e ai visitatori un luogo dove rilassarsi, riconnettersi con la natura e ammirare opere d’arte contemporanea, in linea con il tema di quest’anno del, “Mondi Connessi”.?Il2025, iniziato il 7 aprile e che proseguirà sino al 13, esplora il tema “Mondi Connessi”, focalizzandosi sull’interazione tra natura, tecnologia e intelligenza artificiale. In questo contesto, l’rappresenta un esempio concreto di come il design possa creare connessioni importanti tra l’ambiente naturale e l’innovazione tecnologica, in pieno stile meneghino.