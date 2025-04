Nuovo sponsor Juve | da Jeep a Visit Detroit i bianconeri trattano ora su più fronti Tutte le novità

Nuovo sponsor Juve: da Jeep a Visit Detroit, i bianconeri trattano ora su più fronti. Tutte le novità e gli aggiornamenti sulla possibile scelta

Tra la fine del campionato (25 maggio) e l'inizio del Mondiale per Club (14 giugno) la Juve spera di annunciare il Nuovo sponsor di maglia. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport, che spiega come i dirigenti bianconeri stiano portando avanti diverse trattative.

Tra queste con Jeep, storico marchio degli ultimi anni e di gran parte del ciclo degli scudetti bianconeri. La proposta prevederebbe la condivisione dello spazio sulla casacca di Locatelli e compagni con l'ente turistico Visit Detroit.

