Nuovo regolamento Isee | adeguata la dichiarazione sostitutiva unica

Leggi su Fiscooggi.it L’Inps, in attuazione delle novellate disposizioni in materia, ha aggiornato il modello della Dsu e delle relative istruzioni, che hanno rimpiazzato le precedenti versioni

Nuovo regolamento Isee: adeguata la dichiarazione sostitutiva unica.

