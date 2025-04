Lanazione.it - Nuovo incontro con la poesia promosso dall’Associazione Scrittori Aretini Tagete

Arezzo, 9 aprile 2025 –con laGiovedì 10 aprile alle ore 17,30 appuntamento con Carla Malerba che presenterà presso la libreria Feltrinelli di Arezzo la sua ultima raccolta poetica dal titolo “La milionesima notte” (Fara ed. 2023). Interverrà a dialogare con l’Autrice Luciana Faltoni, Presidente dell’Associazione. Carla Malerba, nata in Nord Africa, risiede in Italia dal 1970 e ha insegnato Materie Letterarie ad Arezzo, città nella quale vive da molti anni. Ha pubblicato giovanissima i suoi primi versi. Le sue poesie sono presenti in vari blog di settore, in riviste cartacee e online. Ha ricevuto riconoscimenti per laedita e inedita. Collabora con alcune riviste e con ‘Essere’, periodico del Ceis di Arezzo.