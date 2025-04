Nuovo gioco inclusivo al Giardino dell’Orticoltura

Giardino dell'Orticoltura di Firenze un Nuovo gioco inclusivo pensato per bambini di ogni abilità. Si tratta di un'attrezzatura innovativa, realizzata in materiali ecosostenibili, che permette a tutti i piccoli di divertirsi insieme, senza alcun tipo di barriera o distinzione. L'iniziativa, promossa dal Lions Club Firenze, si colloca accanto all'area fitness donata in occasione del 70° anniversario dello stesso club, e rientra in un più ampio progetto di sostegno e valorizzazione della comunità fiorentina. Alla cerimonia hanno partecipato l'assessora allo Sport del Comune di Firenze Letizia Perini, il Presidente del Quartiere 5 Filippo Ferraro, il team tecnico che ha lavorato alla realizzazione dell'intervento, oltre al primo vice governatore del Distretto 108LA Lions della Toscana Gilberto Tuccinardi e una ricca rappresentanza di soci Lions.

