Nuovi sport a Los Angeles 2028 | tutte le principali novità alle Olimpiadi

L’Executive Board del Comitato Olimpico Internazionale ha deliberato una serie di importantissimeche riguardano ledi Los, dove si disputeranno 351 eventi da medaglie, ben 22 in più rispetto a Parigi 2024. Era già noto da tempo il ritorno di baseball/softball e il debutto di cricket, flag football, lacrosse e squash, ma oggi sono stati comunicati degli allargamenti di primario rilievo.Si materializza il tanto atteso ampliamento della pallanuoto che fino allo scorso anno vedeva uno sbilanciamento in sfavore delle donne (dieci formazioni contro le dodici compagini di uomini). Enormeper il calcio, che dall’edizione a cinque cerchi negli USA vedrà sedici sodalizi femminili (e non più dodici) e invece nel maschile scenderanno da sedici a dodici. Aumentano i contingenti nel basket 3×3 (da otto squadre si passerà a dodici per entrambi i sessi).