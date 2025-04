Lanazione.it - Nuovi spazi per la Polizia. Una stanza per le attività organizzative e istituzionali

Unamultifunzionale per svolgere al meglio le. È quella inaugurata ieri nei locali della Questura di Lucca, dove la vecchia sala stampa ha lasciato il posto a unoo messo a nuovo grazie al contributo dell’azienda Altopack, fondata da Giuseppe Vezzani. Un primo passo che, come anticipato dal questore Edgardo Giobbi, apre la strada a ulteriori migliorie che saranno realizzate negli ambienti dellariservati all’accoglienza dei cittadini e alla digitalizzazione degli archivi, compresa quindi la caserma di piazzale Martiri della Libertà. Il tutto grazie al supporto di Comune e Fondazione Cassa di risparmio di Lucca. "Grazie al contributo di un imprenditore abbiamo unoo dignitoso per svolgere ledi coordinamento e le iniziative- ha detto Giobbi - E’ un dovere per noi avere ambienti adeguati per i nostri agenti e per i cittadini.