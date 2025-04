Nuovi posteggi a concessione decennale per i mercati cittadini ' Biccari' e ' Candelaro'

concessione d’uso decennale dei posteggi liberi nei mercati cittadini 'Biccari' in viale Giuseppe La Torre, e 'Candelaro' in piazza Padre Eugenio Caldarazzo. Foggiatoday.it - Nuovi posteggi a concessione decennale per i mercati cittadini 'Biccari' e 'Candelaro' Leggi su Foggiatoday.it Il Comune di Foggia, attraverso il Servizio Integrato Attività Economiche, ha pubblicato due distinti bandi pubblici per l’assegnazione ind’usodeiliberi nei' in viale Giuseppe La Torre, e '' in piazza Padre Eugenio Caldarazzo.

Avviso pubblico per l'assegnazione in concessione dei posteggi Fiera dei Baccelli. Pubblicato l'avviso per la procedura di assegnazione in concessione di posteggi giornalieri fuori mercato. Concessione 8 posteggi all'esterno del Palaflorio durante gli eventi del 2025: pubblicato avviso per food truck. Mercato Agroalimentare viale Rivalta: assegnazione in concessione di posteggi fissi di vendita. VERONAMERCATO AVRÀ 5 POSTEGGI LIBERI: È POSSIBILE AVERLI IN CONCESSIONE. Avviso pubblico per l'assegnazione in concessione dei posteggi Fiera dei Baccelli.

