Nuovi marciapiedi ai Romiti Massa Pd | Lavori incompleti e con situazioni di pericolo per i pedoni

Massa, ha presentato un'interrogazione riguardante i Lavori di realizzazione dei marciapiedi in via Locchi, Monte San Gabriele e Cormons nel Quartiere Romiti. "Questa è una segnalazione che considero di grande importanza per la sicurezza dei residenti e di. Forlitoday.it - Nuovi marciapiedi ai Romiti, Massa (Pd): "Lavori incompleti e con situazioni di pericolo per i pedoni" Leggi su Forlitoday.it La consigliera comunale del Pd, Elisa, ha presentato un'interrogazione riguardante idi realizzazione deiin via Locchi, Monte San Gabriele e Cormons nel Quartiere. "Questa è una segnalazione che considero di grande importanza per la sicurezza dei residenti e di.

Nuovi marciapiedi ai Romiti, Massa (Pd): "Lavori incompleti e con situazioni di pericolo per i pedoni". Massa: «I lavori sui marciapiedi nel Quartiere Romiti presentano criticità». Ricostruzione post alluvione, dal M5S 150mila euro per la parrocchia dei Romiti: "Un segno di vicinanza alla comunità". Romiti, la zona più colpita. Lavori finiti in via Nervesa. Viterbo, Ciambella: “Lo stato di degrado in cui versa Viale Mariano Romiti è inaccettabile”. Alluvione, in estate altri cantieri per 3 milioni a Forlì. Ne parlano su altre fonti

Nuovi alberi e marciapiedi "distrutti": ecco perché non è sciatteria ma è strategia - Sempre più frequenti sono le segnalazioni di marciapiedi che restano sconquassati dopo la messa a dimora dei nuovi alberi. Ecco perché succede ... (romatoday.it)

Nuovi marciapiedi in viale d’Annunzio - Nuovi marciapiedi in viale D’Annunzio nel tratto compreso tra piazzale Azzarita e il porto canale. A marzo partirà la prima fase dei lavori sul lato mare. Il cantiere ha l’obiettivo di ... (msn.com)

Nuovi parcheggi e marciapiedi in arrivo lungo via Coriano - Nuovi marciapiedi in via Coriano e via Metauro, e nuovi posti auto a ridosso della Statale 16. Proseguono le azioni... Nuovi marciapiedi in via Coriano e via Metauro, e nuovi posti auto a ridosso ... (ilrestodelcarlino.it)