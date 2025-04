Nuovi Dazi USA | Colpiti Oltre 50 Paesi Cina Sotto Pressione

Nuovi Dazi statunitensi: mercati asiatici in calo, l'Europa pronta a reagire. Cresce la tensione globale sul commercio. A partire da oggi, gli Stati Uniti hanno ufficialmente messo in atto una nuova serie di Dazi doganali che colpiscono le importazioni provenienti da ben 60 Paesi. Si tratta di una manovra commerciale molto

