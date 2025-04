Nuovi dazi Usa Borse Asia in rosso

rosso quasi tutte le Borse Asiatiche dopo il rimbalzo di ieri. Pesa la tensione, che continua, tra Usa e Cina, coi Nuovi dazi Usa al 104% contro Pechino. Tokyo cede il 4,87%, mentre Taiwan amplia il rosso a -5,86%. Tra i listini principali, soltanto Shanghai segna un rialzo dello 0,24%, mentre Seul perde l'1,82% e Singapore il 2,16%. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 8.24 In scia con la chiusura negativa di Wall Street, tornano inquasi tutte letiche dopo il rimbalzo di ieri. Pesa la tensione, che continua, tra Usa e Cina, coiUsa al 104% contro Pechino. Tokyo cede il 4,87%, mentre Taiwan amplia ila -5,86%. Tra i listini principali, soltanto Shanghai segna un rialzo dello 0,24%, mentre Seul perde l'1,82% e Singapore il 2,16%.

Dazi, l'Ue pronta a rispondere. Meloni da Trump il 17 aprile - Le Borse asiatiche in rosso con i nuovi dazi Usa. Dazi, le ultime notizie in diretta | Meloni mette sul tavolo 25 miliardi per le imprese. Ue: «Bazooka sul tavolo». Trump: «So quello che sto facendo». Presto anche sul settore farmaceutico. Hong Kong crolla, apre a -3,76%, Tokyo a -2,6%. In vigore i dazi reciproci di Trump su 60 Paesi, Cina al 104%. Borse virano in rosso. LIVE. Borsa Hong Kong crolla con nuovi dazi Usa, apre a -3,76%. Dazi Usa-Cina: nuovo tonfo delle borse asiatiche per timori di una guerra commerciale. Scattano i nuovi dazi Usa: alla Cina il 104%. Tokyo torna in rosso, crolla Taiwan. Ne parlano su altre fonti

Dazi Usa, in vigore nuova ondata di tariffe: giù le borse asiatiche - Prese di mira in particolare le merci provenienti dalla Cina, che sono ora soggette a dazi doganali di almeno il 104% ... (adnkronos.com)

Scattano i nuovi dazi da oggi, per la Cina c'è il 104%. Caos Borse, Trump: "So cosa faccio, presto anche quelli per la farmaceutica" - Entrano in vigore le nuove tariffe imposte dal presidente americano, che tira dritto nonostante i mercati in subbuglio e le minacce di ritorsioni degli altri Paesi. La situazione ... (today.it)

Le Borse asiatiche in rosso con i nuovi dazi Usa - Le Borse asiatiche accusano il colpo dell'entrata in vigore dei 'dazi reciproci' Usa, con la Cina nel mirino per una aliquota aggregata del 104%: Tokyo cede adesso il 4,87%, mentre Taiwan ampia il ros ... (ansa.it)