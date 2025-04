Nuove assunzioni a Verona per fornire servizi a persone e famiglie in condizioni di disagio | Segnale di attenzione in un momento difficile

Palazzo Barbieri ha annunciato nelle scorse ore che l'Ambito Territoriale Sociale (Ats) "Ven20-Verona", di recente diviso dalla Regione Veneto in due Ats, ovvero il "Ven-26 Verona" e il "Ven-27 Est veronese", assumerà «33 figure di alta qualificazione» destinate e rinforzare i servizi offerti a persone e famiglie in condizioni di disagio.

